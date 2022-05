9 hackers combattent un dictateur. LA PRESSE PARLE DE LA SERIE 9 " Un roman qu'on ne peut pas lâcher, avec un rythme haletant, une écriture électrique. " François Busnel, La Grande Librairie " Un panaché de Millénium et de James Bond". Bernard Lehut, RTL " Un roman à cent à l'heure qui se dévore comme une excellente série. Emouvant, intelligent et très engagé". Sandrine Bajos, Le Parisien " Les portraits des personnages sont magnifiques. Le fabuleux conteur sait tenir en haleine son lecteur. " Mohammed Aïssaoui, Le Figaro Littéraire " C'est addictif et haletant". Isabelle Raepsaet, La Voix du Nord " Des romans passionnants. " Laurent Ruquier, France 2