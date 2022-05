Marhaba Manuel de langue et civilisation arabes. Grands débutants

L'arabe est sans doute la langue étrangère la plus parlée en France. Langue de l'Islam, langue d'un grand espace économique et politique, elle n'est pas moins langue de culture avant tout. Ce Grand manuel de langue et civilisation arabes propose une initiation progressive et structurée à l'arabe littéral moderne comme vecteur de culture à la fois classique et populaire, enracinée dans l'histoire multiple des peuples arabophones et ouverte à la modernité.