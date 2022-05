Conduire l'innovation en action sociale et médico-sociale à l'heure de la transformation de l'offre. Les enjeux de la transformation de l'offre

Nombre de dirigeants en action sociale et médico-sociale constatent l'avènement d'un environnement de plus en plus normatif alors que, dans le même temps, les injonctions à innover se font plus pressantes. Ce paradoxe constituant un défi pour la gouvernance et la dirigeance associatives, cet ouvrage propose de le penser pour le dépasser, à partir notamment d'expériences innovantes analysées et d'une réflexion sur les enjeux managériaux de la démarche de "dé-rangement" , constitutive de l'innovation.