Ecrire pour le Web. 2e édition

Comment écrire sur le Web ? Quelles bonnes pratiques spécifiques par rapport au papier ? Comment définir sa ligne éditoriale ? Comment concevoir un texte percutant ? Quelles techniques pour une écriture concise et directe ? Comment accrocher l'attention de l'internaute ? Comment stimuler sa visibilité sur les moteurs de recherche ? Quelle écriture favoriser en fonction du réseau social ? Comment optimiser la production de contenus en continu ? Quels formats digitaux privilégier ? Découvrez 57 outils indispensables pour bien écrire sur le Web. Les outils sont enrichis de conseils méthodologiques précis et d'exercices vous permettent de tester vos connaissances et de vous perfectionner.