Cloud et transformation digitale. Si hybride, protection des données, anatomie des grandes plateformes, 6e édition

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les concepts et les enjeux du cloud computing qu'ils soient informaticiens (chefs de projet, architectes, développeurs, équipes d'exploitation) experts métiers, ou responsables de maîtrises d'ouvrage... - La première partie introduit les concepts du cloud computing, des SaaS, PaaS, et IaaS, du SI hybride. - La deuxième partie aborde les problématiques de sécurité et de confiance. Elle analyse les risques du cloud pour l'entreprise. Elle aborde successivement les points de vue de la direction, des utilisateurs et des informaticiens. - La troisième partie décrit les différents modes de gouvernance du cloud. Elle présente l'organisation à mettre en place et décrit les mécanismes d'intégration au SI. - La quatrième partie propose un panorama des offres SaaS disponibles. - La cinquième partie aborde les aspects techniques. Elle introduit les architectures sous-jacentes aux plateformes IaaS et PaaS. Elle décrit les principales plateformes du marché. Cette sixième édition apporte des mises à jour sur la tendance No Code, sur les clouds privés, les hyperscaleurs, et les architectures à base de conteneurs (Docker/Kubernetes).