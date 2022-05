Mes premières énigmes à tous les étages. Tome 4, Même pas peur

Un concept original : des décors extérieurs et intérieurs, des pages à déplier pour résoudre les énigmes grâce à l'observation et la déduction. Agata a réuni ici ses enquêtes les plus effrayantes, où les coupables ne sont pas de simples bandits ! Un fil narratif relie ces énigmes mais n'oblige pas les lecteurs à les faire dans l'ordre : chacune se situant dans un lieu différent mais toujours très inquiétant : 1 - Bienvenue sur le Mont Drakk : château en ruine, chauves souris, rats et vampires à gogo ! 2 - Terreur Tentaculaire : sous-marin attaqué par une pieuvre géante. 3 - Le repaire du Sorcier Volkano : base cachée dans un volcan : créatures de feu, diablotins, zombis. Un décor spectaculaire. 4 -La nuit des louveteaux garous : camp de louveteaux en pleine forêt à l'américaine, avec un vrai bâtiment, des dortoirs et des loups garous. 5- Les bains de l'horreur : thermes hantés par des fantômes qui sortent des robinets ; et un monstre des marais qui s'incruste dans le bain de boue. 6- La mine des vermines : village et mine envahis par des insectes géants, araignées et vers... 7- L'île des Crieurs : île bretonne avec épave fantôme et phare hanté. 8- La maîtresse venue du cosmos : école dans laquelle se cachent des créatures extra-terrestres dont une déguisée en institutrice.