La dernière vallée verte

Mars 1944. Alors que les forces de Staline pénètrent en Ukraine, Emil et Adeline Martel doivent prendre une terrible décision : attendre l'invasion de l'ours soviétique au risque d'être envoyés en Sibérie. Ou bien suivre, à contrecoeur, les loups nazis qui se sont engagés à protéger les Allemands " de sang pur ". Les Martel sont l'une des nombreuses familles d'origine allemande dont les ancêtres sont agriculteurs en Ukraine depuis plus d'un siècle. Et après avoir déjà vécu sous l'horrible régime de Staline, Emil et Adeline décident qu'ils doivent quitter leur terre avec les nazis qu'ils méprisent pour tenter de survivre et échapper aux Soviétiques. Pris entre deux feux et surmontant de terribles épreuves pour poursuivre leur espoir de rejoindre l'Ouest, l'histoire des Martel est un récit brut qui met en lumière l'extraordinaire pouvoir de l'amour et de l'incroyable volonté de survie d'une famille.