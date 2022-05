Quatre soeurs : Quatre soeurs en mer

Cet été, Laure et ses trois soeurs embarquent à Toulon sur le June pour prendre le large. Des Lavezzi au Stromboli jusqu'aux îles éoliennes, elles apprennent à tenir un cap, font du snorkeling et s'émerveillent devant chaque coucher de soleil. Quand les dauphins bondissent autour du voilier, c'est génial. Mais il faut aussi partager une cabine minuscule, cuisiner en plein grain, et veiller à préserver la faune et la flore sous-marines...