Eclate ton carnet !

Un carnet d'activités complètement dingues et drôles pour les aventuriers du crayon à papier et des feutres colorés ! Dans ce carnet de 144 pages, coupé en biais, les enfants peuvent dessiner avec leurs pieds, créer de nouvelles races d'animaux, se fabriquer des petits objets utiles, rigolos ou de déco, écrire à l'envers et lire en miroir, réaliser des travaux manuels, apprendre des mots et trouver des palindromes, etc. Des centaines d'activités pour stimuler sa créativité, son imagination, ses connaissances, mais aussi pour se détendre en s'amusant !