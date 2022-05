Cahier de vacances Enquêtes sur les crimes de Moriarty

Voici un cahier idéal pour tester son sens logique et faire travailler ses méninges tout en s'amusant tout l'été, seul ou à plusieurs. Au programme : des enquêtes dignes de Sherlock Holmes lui-même... Et un ennemi aussi machiavélique que redoutable : le célèbre professeur Moriarty... Saurez-vous, en bon détective, relever les bons indices, décrypter des messages codés et résoudre ces affaires aussi étranges que surprenantes ? Etes-vous prêt à relever ces défis ? A vos crayons !