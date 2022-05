Ecrire la ville au cinéma

Art du mouvement, le cinéma trouve dans la ville un territoire privilégié, propice à toutes les explorations. Des avant-gardes à la Nouvelle Vague, en passant par le néoréalisme et le cinéma expérimental : la ville ne cesse d'être un lieu de métamorphoses et d'expérimentations formelles. Quelles figures, quelles formes la ville suscite et réinvente-t-elle ? Quelles écritures la ville provoque, convoque, imagine ou rêve ? Comment les cinéastes écrivent la ville et sont-ils écrits par elle en retour ? Plusieurs approches et différentes écritures sont convoquées dans cet ouvrage, venant d'artistes, de réalisateurs, d'universitaires afin d'étudier les oeuvres de cinéastes du monde entier : Agnès Varda, Michael Mann, Hugo Santiago, Guy Gilles, Jane Campion, Kira Mouratova, Leos Carax, Oussama Mohamed.... Deux entretiens inédits viennent enrichir l'ouvrage et l'ouvrir aux expériences cinématographiques contemporaines des cinéastes Vivianne Perelmuter et Sylvain George.