Cet ouvrage propose 600 questions de culture juridique générale. Les réponses proposées sont courtes, et non exhaustives, afin qu'elles reflètent les attentes du jury lors d'un oral d'examen ou de concours. La culture générale juridique est, en effet, essentielle pour déterminer si le candidat habite son temps, sa société, et le monde dont il prétend devenir un acteur. Les 600 questions sont réparties autour de 6 grands thèmes : - Thème 1. Connaissance de l'institution judiciaire - Thème 2. Figures et grands procès de l'histoire judiciaire - Thème 3. Gens et lieux de justice - Thème 4. Culture professionnelle et déontologie - Thème 5. Culture et Justice - Thème 6. Justice et International