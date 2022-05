Tuer Pétain

Qui a tué Gaston Tournayre, pharmacien à Clermont-Ferrand ? Violeur, escroc et avorteur, il comptait d'innombrables ennemis. Au cours de l'automne 1941, alors que le régime de Vichy fait face aux premiers attentats contre l'occupant allemand et que la Police aux Questions Juives se met en place, Joseph Dumont mène l'enquête, et déjoue in extremis un attentat contre le Maréchal Pétain dont disparition entrainerait la mise sous tutelle du pays par l'Allemagne ! Parviendra-t-il à neutraliser le tueur ? Cette tentative d'attentat est-elle liée au meurtre du pharmacien et au réseau de Justes qui émerge ? A lui de le découvrir !