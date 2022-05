Mon année de CM2. Pack de 5 exemplaires

Suivre ses progrès en Français et en Maths tout au long de l'année ! Des cahiers pour le niveau CM2 qui permettent de suivre ses apprentissages : les compétences de Maths et de Français sont évaluées par l'élève afin d'avoir une vue d'ensemble sur ses acquis et ses points de progression. Des liens vers les vidéos des fondamentaux Canopé grâce à des QR codes pour revoir des notions importantes à la maison Des conseils pour bien réussir son année 2 planches d'autocollants/récompenses pour mettre en valeur ses réussites Les + : - Favorise la conscience des apprentissages : l'élève évalue ses acquis avant d'échanger avec son enseignant-e. - Des cahiers attrayants et motivants qui responsabilisent et encouragent l'élève en lui donnant confiance en lui. - Un support idéal pour faciliter le lien école - famille - élève et porter un regard positif sur le travail de l'élève.