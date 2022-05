Atlas France des voies vertes et véloroutes

L'Atlas France des voies vertes & véloroutes Chamina revient cette année encore, avec les mêmes éléments qui font sa qualité et sa fiabilité : 19 itinéraires d'ampleur, nationaux et internationaux, qui quadrillent la France ; des cartes précises et lisibles sur fond IGN au 1 : 100 000, des indications pratiques sur les services disponibles (hébergement, restauration, loueurs/réparateurs, gares...), le détail des étapes et des kilométrages intermédiaires. Dans cette nouvelle édition, retrouvez les tracés de la Seine à vélo, la Somme à vélo, l'Eurovélo 4 de Cherbourg à Dunkerque, ainsi que les itinéraires mis à jour de la Voie Bleue, la Véloscénie et la Vélofrancette.