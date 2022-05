Soigner selon Philippe Benkemoun

Pierre Simoun, jeune quadragénaire et pharmacien de son état, était loin d'imaginer le chavirement des jours à venir quand il revint du self de l'hôpital psychiatrique. Il avait pris l'habitude d'y manger tôt. Il affectionnait particulièrement cet horaire calme. Il s'installa à son bureau et Paulette, la secrétaire de la pharmacie, une femme charmante qui aimait blaguer comme lui, vint lui apporter le courrier avec une petite plaisanterie. C'était un lundi...