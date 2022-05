Lucy et le chien de l'espace

Lucy adore l'espace, les fusées et son chien, Laïka. Sûre de ses compétences, elle construit Prototype I, le vaisseau qui l'emmènera loin de la Terre au côté de Laïka. Mais Lucy a oublié d'intégrer dans ses calculs une donnée très importante : la curiosité et la maladresse de son basset hound. D'un coup de truffe, Laïka active la fusée et part pour un très long voyage dans l'espace... Ouvrage accessible à partir de 12 ans.