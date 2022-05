Comme Jésus. Petite soeur Magdeleine

"Dieu m'a prise par la main, aveuglément j'ai suivi" . Cette phrase a été un refrain tout au long de la vie de petite soeur Magdeleine. Femme passionnée, très humaine, faible et frêle en apparence, elle rencontre un Dieu qui lui tend les bras et qui vient à elle dans la tendresse et la vulnérabilité d'un Enfant. Animée par une incroyable énergie d'amour, dans la faiblesse de ses moyens humains, elle se met à la suite de Jésus de la crèche à la Croix. Dans "l'extraordinairement simple" , elle va révéler le visage compatissant, miséricordieux et doux de Dieu à tous ceux qu'elle rencontrait : riches ou pauvres, puissants ou faibles, reconnus ou exclus. Comme Jésus. Eclairée par la vie de Charles de Foucauld, elle laisse en héritage une école de vie enracinée dans l'Evangile. Á cette école, la vie ordinaire devient le lieu où toute chose, tout événement permet d'accueillir Dieu ou de le laisser transparaître.