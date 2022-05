Le retour de la suite

Un thriller psychologique inspiré des personnages qui ont construit l'univers musical de Renaud. 14 avril 1977, Gérard Lambert tombe en panne de mobylette. Il siphonne le réservoir d'une Triumph lorsqu'il est surpris par son propriétaire. Le baston tourne mal et finit par un coup de clé à molette entre les deux yeux de l'assaillant. Le criminel n'a plus qu'à compter sur sa bande : Germaine, Mimi, Dédé, la pépette, Slimane et Manu. La suite, vous pensiez la connaître, aussi bien qu'un bon vieux copain mort et enterré. Mais c'était sans compter sur l'enquête de Willy Brouillard. Un flic tenace qui n'a jamais lâché l'affaire. Tatatssin !