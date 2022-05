Fuck Me or Love Me !

De la fuckzone à la lovezone Pas d'attentes, pas de sentiments, juste du plaisir. Voilà le deal que Missy et Matteo ont conclu. Pour Missy, c'est l'occasion idéale d'apporter un peu de légèreté dans sa vie. Car, depuis sa sortie de cure de désintoxication, elle est obligée d'affronter les conséquences de ses erreurs et de redoubler d'efforts pour obtenir le pardon de ses proches. Alors, ce fuckfriend est le moyen rêvé d'oublier ses problèmes. En plus, aucun risque qu'elle tombe amoureuse d'un artiste fauché ! Pour Matteo, les relations avec les femmes se limitent en général à quelques heures. Ouvrir son coeur, c'est prendre le risque de se le faire piétiner - il a bien retenu la leçon avec son ex. Mais il doit avouer que, malgré ses airs d'héritière de la jeunesse dorée, Missy lui a donné envie de déroger à son habitude des plans d'un soir. Entre eux, c'est intense, électrique... et addictif. A propos de l'autrice Révélée sur la plateforme Wattpad, Orlane Peggy a déjà conquis plus de trois millions de lectrices grâce à ses histoires intenses, drôles et rythmées. Etudiante en conseil d'entreprise, elle vit au Cameroun.