Docker. Architectures, développement, usages et outils, 3e édition

Déployer du code en production a longtemps été une source de problèmes auxquels la virtualisation avait commencé à apporter des solutions. Aujourd'hui Docker et les environnements d'exécution comme Kubernetes proposent des réponses nettement plus satisfaisantes. Cet ouvrage a plusieurs objectifs : - vous expliquer le concept de conteneur et d'architecture à base de conteneurs (Kubernetes, DCOS, CaaS, Mesos, Swarm, etc.) ; - vous apprendre à installer Docker et à le configurer sur un poste de travail ou dans un environnement serveur ; - vous montrer comment utiliser la techcnologie des onteneurs (création d'image, intégration continue, persistance, réseau, supervision, etc.) pour supporter l'implémentation et le déploiement d'une application distribuée ; - vous fournir une référence complète associée à des exemples didactiques et réutilisables d'architectures multiprocessus utilisant Docker, Compose et Kubernetes. Le code source et les exemples de ce livre sont distribués via GitHub sur un dépôt public. Cette troisième édition fait le point sur les évolutions récentes dans le domaine des conteneurs.