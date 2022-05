Les Couleurs invisibles

Antoine Cluzel possède un don qui aurait pu faire de lui un grand coloriste : il perçoit les notes de musique en couleur. Pourtant, sa vie est en demi-teinte. Une carrière pâlichonne, un mariage terne malgré son amour pour sa femme Alice, et même son beau projet de tour du monde en bateau est resté à l'état d'esquisse. Quand on lui découvre un cancer en phase terminale, ce quadragénaire se lance un grand défi : prendre la mer sur son petit voilier, cap vers l'atoll aux mille bleus de Bora-Bora. Mais au cours de son périple surviennent des événements de plus en plus étranges. Rêve-t-il ? Est-il en pleine hallucination ? Ou déjà dans l'au-delà ? Dans cette odyssée des couleurs drôle et poétique où s'invitent à bord sirène, chat de Schrödinger et amour absolu, embarquez pour le plus merveilleux des voyages initiatiques.