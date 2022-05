Cahier de vacances Une Saison Au Zoo - Moyenne Section

Les vacances, c'est tout un programme pour les petits ! Alors quoi de plus ludique et de sympathique que des activités de graphisme, de découverte du monde, de langage et de logique... avec leurs animaux préférés. Grâce à ce cahier de vacances, spécial Maternelle, et à ses 50 activités ludiques dans tous les domaines d'enseignement, les enfants apprendront tout en s'amusant, avec leurs animaux préférés de l'émission "Une saison au zoo". Nouveau : un mémo pour retenir les notions essentielles de la Moyenne section.