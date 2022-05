Le Clavecin de la Renaissance. Edition

Apparu en 1550, le terme de Renaissance renvoie à un courant humaniste né en Italie à la fin du XIIème siècle et qui va se répandre sur tout l'Occident jusqu'à la fin du XVIème. C'est aussi durant cette période que vont naître les premiers orgues (tels que nous les connaissons aujourd'hui encore) grâce à l'émergence des instruments à clavier(s). Les premiers Codex manuscrits les accompa-gnent et la musique bénéficie aussi de l'invention de l'imprimerie pour la diffusion des oeuvres, notamment grâce au français Pierre Attaingnant. à la cour des Gonzagues ou de François Ier, on prise tout particulièrement ces virginals, épinettes et clavicembali joués aussi bien dans les églises que dans les palais. Puis ce seront des instruments toujours plus flamboyants et aux riches marqueteries et incrustations d'objets précieux qui verront le jour, notamment ceux réalisés par la célèbre famille hollandaise Ruckers.