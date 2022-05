Le grand livre des jumeaux

LE GUIDE DE REFERENCE DES FUTURS OU JEUNES PARENTS DE JUMEAUX Suite à l'annonce, les réponses aux mille questions des futurs parents : les examens à réaliser durant la grossesse, les aides et les congés auxquels prétendre, les équipements dont il faut se munir et les clés pour un accouchement serein. Ils sont arrivés ! Allaitement, bain, habillement, nuits, sorties... tout pour s'organiser et anticiper au mieux. Faire face aux difficultés du quotidien : fatigue, oubli de soi et du couple, burn-out parental... des cas concrets et des témoignages. Gérer la gémellité au fil des années : toutes les astuces pour accompagner vos jumeaux dans leur développement et leurs apprentissages, tout en respectant leur personnalité.