Amateurs de Mon Bullet Journal optimiste, réjouissez-vous ! Il revient plus beau encore dans une édition enrichie, avec de nouvelles couleurs et de nouvelles inspirations. Plus que jamais, nous avons besoin de joie ! Et qui mieux que Catherine Testa pour nous l'enseigner ? Au programme, un outil ô combien utile : un bullet journal qui portera les couleurs de l'optimisme, pour éclairer nos tâches quotidiennes de pensées positives. Accompagnée de son équipe de L'Optimisme, Catherine joue sur les codes de cet agenda perpétuel en y apportant sa touche personnelle : vous y trouverez des grilles à compléter ou à imaginer, des espaces pour noter vos coups de coeur ou autres idées géniales, mais aussi de nombreuses citations inspirantes, des exercices bien-être, des conseils fondés sur la psychologie positive et la sophrologie, et plusieurs mandalas pour vous détendre instantanément... Avec ce bullet, vous pourrez égayer vos journées tout en réduisant votre charge mentale. Un outil merveilleux qui réveillera votre créativité et votre optimisme au quotidien ! Rejoignez la grande communauté de Loptimisme.com en découvrant ce bullet journal inspirant !