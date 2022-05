Un patrimoine au coeur de la nature

Peut-on se passionner pour le merveilleux patrimoine de France sans admirer l'écrin naturel qui l'entoure ;? A l'inverse, peut-on se régaler des splendeurs de la nature de notre pays sans regarder les châteaux, les églises ou les ponts qui y sont nichés ;? Poser la question, c'est y répondre. Entraînant sur mes pas de nombreux passionnés de nature, il m'est désormais inimaginable de délaisser les splendeurs de pierre ou de métal que les hommes ont édifiées. Pas de découverte des volcans d'Auvergne sans un moment passé près d'une église romane ;! Pas d'observation des paysages du Jura sans admirer l'abbaye qui se cache au fond d'une reculée ;! La France offre ses trésors historiques dans un écrin splendide, et ce livre tente de révéler les liens forts qui unissent le patrimoine et la nature, châteaux perchés sur des hauteurs, églises troglodytiques, ponts suspendus dans les gorges. Partir à la découverte du patrimoine de France est une plongée dans l'Histoire, mais aussi dans les paysages et les éléments naturels.