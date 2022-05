Encyclopédie de la guitare. Tome 4, Martin. Guitares, ukulélés & mandolines 1833-1979

?La compagnie Martin est l'une des plus anciennes entreprises familiales américaines. Elle fut fondée par le pionnier de la dynastie, C. F. Martin, un luthier formé à Vienne et installé en Allemagne qui décida d'émigrer pour échapper aux contraintes imposées par la Guilde très conservatrice des artisans de son pays. Il fonda son entreprise à New York en 1833, puis ouvrit son atelier à Nazareth en Pennsylvanie, où le business se situe encore. Martin, premier du nom, se rendit ainsi célèbre en développant le fameux " barrage en X ", système de soutien de la table de l'instrument qui divergeait des canons classiques alors en cours et qui est aujourd'hui universellement adopté par la plupart des constructeurs. Ses modèles " Dreadnoughts " produits dès les années 1910, servirent de base au développement du format de guitares acoustiques à cordes acier désormais baptisé " guitare folk ". Par les nombreuses avancées qu'elle a amenées au fil de ses 250 ans d'existence, la compagnie Martin, toujours dirigée par un descendant de son fondateur, a posé les canons de la guitare acoustique moderne et ses exemplaires d'avant-guerre atteignent désormais des cotes remarquables.