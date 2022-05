Nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace. 1909-2020

Le Centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA) coédite avec les éditions Pierre de Taillac une Nouvelle histoire de l'Armée de l'air et de l'espace. Elle succède à l'Histoire de l'aviation militaire française publiée, en 1980, par le Service historique de l'armée de l'air et le Musée de l'air, aux éditons Lavauzelle. L'ambition de ce nouvel ouvrage est d'apporter aux lecteurs une synthèse, en moins de 500 pages, accessible et précise sur l'histoire de l'Armée de l'air et de l'espace depuis l'achat des premiers avions par le ministère de la Guerre en 1909 jusqu'à l'extension de son action à l'espace extra-atmosphérique en 2020. Les textes ont été rédigés par une équipe de plus de 50 contributeurs comprenant des historiens du SHD, du CReA et du CESA, des universitaires et des étudiants. L'ouvrage bénéficie d'une très belle iconographie constituée par plus de 750 photographies puisées dans les collections du SHD, du Musée de l'air et de l'espace, de l'ECPAD et du SIRPA Air. Il est de plus rehaussé par une vingtaine de tableaux de peintres de l'air et de l'espace. Tous les auteurs et artistes ayant contribué à l'ouvrage ont abandonné leurs droits à la Fondation des oeuvres sociales de l'armée de l'air.