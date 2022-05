Genoux & yoga

Le genou est la plus grosse articulation du corps. C'est une pièce maîtresse dans l'assemblage de nos deux grands os porteurs : le fémur et le tibia. Beaucoup de postures de yoga, en développant la souplesse, la force, peuvent être un temps bénéfique, où se construit l'ajustement de nos genoux. Mais, parfois, faute d'information, celles-ci peuvent devenir, au contraire, le lieu de forçages, de tiraillements, de surcharges. Quels sont les critères de confort indiquant que la posture fait du bien à nos genoux ? Quelles pratiques préparatoires permettent parfois d'aller loin sans surmener les ligaments, les ménisques, les tendons ? Quels sont les signaux d'alerte qu'il faut savoir interpréter, quand faut-il savoir s'arrêter ? Comment pouvons-nous avoir une part active dans cette recherche du bien-être de chaque genou, de posture en posture ? Ce livre présente comment sont constitués les cartilages, où se trouvent la synovie, les ménisques, les ligaments, les muscles... Il expose surtout comment ces éléments doivent oeuvrer ensemble pour établir l'équilibre juste du genou dans le yoga : de nombreuses postures sont analysées, avec des propositions de préparation, d'adaptation ou d'aménagement. Un guide pour une expérience plus éclairée du yoga, qui aidera le lecteur à mieux soigner son genou au cours des postures.