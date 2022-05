La TVA intracommunautaire et internationale. Edition 2022

Les règles de TVA applicables aux échanges internationaux de biens et de services sont complexes. Cet ouvrage les présente et les décrypte de façon pragmatique, en proposant des grilles de lecture en amont de la présentation détaillée de chaque type de transaction. Des quiz et des infographies ponctuent les chapitres clés de cette 10ème édition pour permettre de maîtriser les concepts et leur application pratique.