Frigiel et Fluffy. L'aventure dont tu es le héros

Incarne Frigiel et sauve tes amis d'une attaque de zombies ! A Lanniel, c'est la panique : des zombies ont envahi le village. Tu dois sauver ton grand-père Ernald, empoisonné par ces créatures maléfiques. Accompagné par ton fidèle allié Fluffy et tes amis, tu vas devoir t'enfoncer dans les profondeurs de la jungle de Taranka pour trouver la potion capable de le soigner. Mais gare aux leapleafs, whisperer et autres monstres qui hantent les sous-bois... Es-tu prête à te lancer dans l'aventure ? Tu ne pourras compter que sur toi-même parce qu'ici, c'est TOI qui fais les choix ! Un livre dont tu es le héros pour te glisser dans la peau de Frigiel et mener des combats épiques !