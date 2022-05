Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde

Une histoire d'amour, d'une profondeur et d'une justesse bouleversantes ! Depuis qu'Ari a rencontré Dante, sa vie a basculé. Il ne cherche plus à se rendre invisible. Il ne fuit plus la compagnie des autres. Mais le souvenir de son frère emprisonné hante toujours ses nuits, son père est plus secret que jamais et l'avenir est une terrifiante page blanche. Surtout, il ne sait que faire de ce désir envahissant qui ne lui laisse aucun répit... Main dans la main, Aristote et Dante se tiennent prêts à affronter la violence d'un univers qui hait la différence.