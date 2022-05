Riley tente l'impossible

Nom : Riley Wolfe. Profession : voleur. Le meilleur du monde. Caractère : psychopathe moins sanguinaire que son collègue Dexter, séduisant, impertinent et cynique, n'aime que les défis impossibles. Traits distinctifs : tel Robin des bois, ne vole qu'aux (très) riches. Se grime et se déguise avec panache, comme Arsène Lupin. Adepte du parkour, voltige de toit en toit avec l'aisance de Fantômas. Amateur d'art et meurtrier s'il le faut, mais sans plaisir particulier. Ennemi : Frank Delgado, agent spécial du FBI, qui le traque inlassablement. Complice : Monique, géniale faussaire. Failles : un secret d'enfance, et sa vieille maman... son point très faible. Objectif : dérober le Daria-e nour, diamant mythique et fleuron des joyaux de la Couronne iranienne, que le musée privé des Eberhardt à Manhattan s'apprête à accueillir dans ses murs inviolables. C'est tout bonnement irréalisable.