A l'aube de la vie intérieure. Pensées et réflexions

" A l'aube de la vie intérieure " est un recueil de 150 réflexions sur la vie intérieure. Ecrit sur une période 5 ans, le recueil de méditations quotidiennes rejoignent et accompagnent le lecteur dans sa démarche de quête de sagesse et de réflexions sur l'approfondissement de la vie intérieure. Derrière chacune des réflexions, on ressent toute la profondeur de l'auteur et on retrouve la beauté de son écriture. Véritable livre de chevet, c'est le livre par excellence pour débuter la journée sur une note méditative, pour puiser une inspiration au gré des événements ou pour clore chaque journée par une introspection et une réflexion.