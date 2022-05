Petit guide pour âme en peine. Contes pour l'âme

Ce " Petit guide pour âme en peine " rassemble des contes rejoignant le lecteur dans un cheminement spirituel et personnel. Ces contes pour l'âme voguent entre la spiritualité, l'humour et la finesse des mots. Tout en incitant à la réflexion, ils se veulent avant tout un baume pour l'âme, un oasis où l'on prend le temps de se déposer pour mieux apprécier ce que la vie nous propose. Sans jamais être moralisateurs, ces contes allient la justesse du propos et la beauté de l'écriture pour offrir au lecteur une lecture fort agréable de laquelle naîtra une réflexion intérieure. Il est rare que l'on trouve un livre qui, en si peu de mots, parvient à nous toucher l'âme avec autant de force. Des contes à savourer, une sagesse à explorer !