Vers l'autonomie spirituelle. Avec Placide Gaboury - Entretiens

Placide Gaboury demeure, même des années après sa mort, une figure marquante dans l'univers de la spiritualité au Québec et dans la francophonie. Au cours de sa vie, il portera de nombreux chapeaux : écrivain, prêtre, jésuite, conseiller spirituel, docteur en littérature, professeur, pianiste, compositeur, aquarelliste, explorateur des univers ésotériques, instructeur de méditation, conférencier. Mais pour l'auteur, Placide Gaboury s'avèrera avant tout un grand frère spirituel et un guide. Après avoir esquissé le portrait de Placide Gaboury, l'auteur a regroupé leurs entretiens dans ce livre unique. S'il a pris soin de donner à ces entretiens une forme littéraire satisfaisant le monde du livre, il a tenu particulièrement à conserver l'oralité intrinsèque qui les caractérise. Il en résulte un ouvrage vibrant d'authenticité, parfois sous le signe de la confidence, parfois dans la bonhommie, mais toujours dans une optique de partage sincère et vrai. Les entretiens portent sur le cheminement de Placide, sur les détours tortueux de la voie religieuse et ceux prometteurs de la voie spirituelle, mais s'attardent principalement sur l'autonomie spirituelle et la Joie, deux thèmes majeurs au coeur même du parcours de cet être unique. " Vers l'autonomie spirituelle avec Placide Gaboury " ravira les lecteurs qui ont connu ce spiritualiste remarquable et permettra aux autres de le découvrir dans sa simplicité et sa pensée profonde.