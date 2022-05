L'esprit du Shiatsu. Techniques, concepts et philosophie

Le Shiatsu, cette technique manuelle de soin originaire du Japon, repose sur des principes dont très peu d'ouvrages ont parlé. Mais la simple technique ne suffit pas pour pratiquer avec perfection et harmonie. Sur quel socle repose le Shiatsu ? Quelles sont les étapes de l'utilisation du Qi et de l'énergie des méridiens ? Quels sont les fondements philosophiques de cette approche thérapeutique ? A toutes ces questions, Ivan Bel propose des réponses concrètes qui amèneront étudiants et praticiens à mieux comprendre la Voie du Shiatsu. Riche en anecdotes et dans un parler vivant et simple, cet ouvrage nous accompagne progressivement en trois étapes : 1- revenir aux bases techniques, 2- saisir des concepts plus subtils et avancés, 3- ouvrir sur des notions philosophiques plus globales de santé naturelle.