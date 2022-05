Chènrézi. Clés pour la méditation des divinités

Chènrézi, personnification de l'amour universel, est la divinité la plus populaire du Pays des Neiges, celle dont tous les Tibétains récitent avec ferveur le mantra om mani padmé houng. Dans cet ouvrage qui lui est consacré, Bokar Rimpoché présente le sens profond de Chènrézi, retrace ses origines mythologiques et révèle son symbolisme. Il va aussi plus loin, car il expose les principes mêmes qui régissent la méditation de toutes les divinités dans le cadre des tantras, expliquant comment elles opèrent une modification sur les couches profondes du psychisme, comment elles purifient le pratiquant pour le préparer à la découverte de sa véritable identité. C'est pourquoi le texte de Bokar Rimpoché se présente comme un guide indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre les mystères de la méditation des divinités.