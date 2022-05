La joie de l'Evangile pour tous. 14 rencontres B-ABBA pour annoncer Jésus

Cette nouvelle édition actualisée et augmentée des célèbres petits déjeuners B'ABBA est une proposition de première annonce innovante, toujours pertinente aujourd'hui, à l'attention de toute personne en recherche. Elle propose une pédagogie conviviale qui s'appuie sur l'accueil et l'écoute des personnes, et met au coeur l'Evangile raconté pour donner à vivre une expérience de Dieu. Son objectif ? En lien avec nos grandes questions existentielles, aider à annoncer Jésus, dans un monde aux mille distractions, loin de notre alphabet chrétien, mais en attente spirituelle. Cette nouvelle édition comporte 8 petits déjeuners ou rencontres revus et actualisés, ainsi que 6 inédits, testés et approuvés sur le terrain. Les 14 carnets du participants sont à télécharger en ligne. Un merveilleux outil pastoral et clés en main, à destination des chrétiens en responsabilité soucieux de porter un témoignage de foi, en paroisse, en aumônerie, en préparation aux mariages...