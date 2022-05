WordPress. Complément vidéo : Création et mise en valeur des contenus

Dans ce livre, vous commencerez par installer WordPress en local sur votre machine et chez les hébergeurs professionnels. Vous découvrirez ensuite l'interface de gestion de WordPress et apprendrez à configurer votre site. Vous verrez ensuite comment créer le contenu rédactionnel de votre site : créer et gérer les articles à l'aide de l'éditeur Gutenberg, les organiser grâce aux catégories et mots-clefs, administrer la publication de vos articles, créer les pages et gérer les menus de navigation. Vous verrez comment importer des médias dans la bibliothèque et vous compléterez vos contenus en y ajoutant des images. Pour rendre votre site attractif, vous pourrez générer de l'interaction avec les visiteurs grâce aux commentaires. Si plusieurs personnes sont amenées à travailler sur le contenu de votre site, vous pourrez exploiter les nombreuses fonctionnalités de WordPress relatives à la gestion des utilisateurs afin de définir des rôles donnant des droits spécifiques à chacun dans l'administration du site. Vous verrez comment étendre les fonctionnalités natives de WordPress en installant des extensions (plugins) et comment modifier l'apparence de votre site grâce aux thèmes. Nous terminerons ce livre en apprenant à sauvegarder le site et à le restaurer, pour passer du site local, sur votre machine, au site de production, sur le Web. Vidéo WordPress - Création et mise en valeur des contenus Cette vidéo de formation vous explique comment créer le contenu rédactionnel de votre site (articles, pages, menus de navigation, tableaux...), le contenu graphique (images, vidéo) et comment enrichir ces contenus.