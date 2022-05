Ce que la France n'a jamais dit à l'Algérie

"Un crime hante l'Histoire de France. ". . C'est par ces mots que débute le discours d'un président de la République française, élu en 2022, discours adressé au peuple algérien et prononcé au pied du monument au Martyrs, à Alger. A la différence de ses prédécesseurs, ce "président" dit haut et fort la guerre d'Algérie, ses horreurs, son scandale, mettant fin à des décennies de mensonges, de falsifications et de tabous. Détournant les codes du discours officiel, qui sous couvert d'adresse à une population, n'est souvent que prétexte à platitudes bien pensantes, Alain Giorgetti écrit "le" discours qu'aucun président français n'a jamais eu le courage ni la vertu de prononcer.