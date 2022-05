L'Evangile de Jean. Le Père, le Fils, l'Esprit saint

Dans un environnement social et culturel où il est devenu difficile de parler de l'expérience de Dieu, où l'éclatement du savoir théologique voile les repères de l'identité chrétienne, tout renvoie le croyant à sa solitude existentielle. Plus que jamais l'Ecriture doit être l'âme de la théologie et... de la vie chrétienne. L'Evangile de Jean nous apporte quelque chose de nouveau, c'est la promesse que Jésus nous fait de la présence continuelle de l'Esprit auprès de nous et en nous. Et Jean, dans le Prologue, dévoile d'emblée le mystère intime de Dieu : "Au commencement était le Verbe". A la lumière de cette dynamique interne, l'auteur entreprend une lecture linéaire, pour pénétrer pas à pas dans la pédagogie de Jésus. Le centre le plus profond de l'homme est constitué par l'habitation des trois Personnes divines. Dieu, notre Créateur et Sauveur, est plus intérieur à nous-même que nous-même.