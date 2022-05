Petit Futé Milan Lombardie. Edition 2020-2021. Avec 1 Plan détachable

Milan, la capitale lombarde, n'est certainement pas une ville musée comme Venise et Florence, elle n'est certainement pas non plus la destination préférée du tourisme de masse mais son patrimoine artistique et son histoire sont tout à fait à la hauteur de la réputation italienne. Léonard de Vinci y vécut une grande partie de sa vie en lui laissant en héritage un de ses chef-d'oeuvres les plus importants : La Cène. Elle est aussi la capitale historique de l'opéra, le Théâtre alla Scala fut le temple de Toscanini, de Verdi et de la Callas. Dans une métropole qui ne se dévoile pas impudiquement aux yeux du visiteur, ce guide saura vous faire découvrir le Milan qui enflamma Stendhal : ses vieilles églises, ses somptueux jardins suspendus ou ses typiques cours fleuries. Milan est également le point de départ idéal pour des escapades de nature à satisfaire le voyageur le plus blasé. La Lombardie offre en effet un éventail unique de possibilités : en été (lac de Côme, lac de Garde et lac Majeur) comme en hiver (stations de ski de la Valteline et du Haut Val Brembana), elle offre enfin aux visiteurs de riches cités d'art comme Mantoue, Bergame, Pavie ".