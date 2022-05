Le monde insoupçonné de bébé. Deux spécialistes nous révèlent les mystères de la naissance

On croit savoir tant de choses. Mais que savez-vous vraiment de ce que vit un bébé dans le ventre de sa mère ? Nous nous intéressons à ses futures compétences humaines, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il pouvait ressentir in utero, lors de sa naissance, et puis juste après ? Vous êtes-vous interrogé sur ce qu'est le monde utérin et sur ce qu'il propose comme expérience ? Une expérience que nous avons pourtant tous vécue et grandement oubliée. En s'appuyant sur leur longue expérience, Sonia Krief et Nathalie Lancelin-Huin tentent de lever le voile sur ce monde insoupçonné. Nous invitant au ressenti plutôt qu'au savoir, elles se font le portevoix des tout-petits, afin qu'il y ait un meilleur accompagnement du passage de l'intra à l'extra-utérin. Parce qu'il est temps de prendre conscience du changement de monde que représente la naissance, cet ouvrage contribue à mieux appréhender l'imperceptible réalité des tout-petits. Il est de plus étayé de commentaires très concrets, pour vous permettre dès à présent de mettre en pratique cet état d'esprit, et d'ainsi participer à assurer aux nouveau-nés la transition la plus douce possible. Laissez-vous entraîner d'une rive à l'autre... Vous refermerez ce livre vibrant d'émotion et convaincu de la puissance intérieure du bébé.