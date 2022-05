Mécanique, thermique BUT. L'essentiel du cours, exercices avec corrigés détaillés

Cet ouvrage de la collection "Parcours IUT" présente les notions fondamentales de mécanique et thermique de BUT des filières GEII, GIM, GMP, GTE et Mesures physiques. Les rappels de cours sont appuyés par de nombreux exercices corrigés. Le cours est structuré en courtes sections. Chaque section contient : - un cours synthétique ; - des exercices dont le corrigé détaillé met en évidence la méthode mise en oeuvre. Des exercices spécifiques, nécessitant l'usage d'Arduino et Python sont proposés en fin d'ouvrage. Les codes sources sont téléchargeables sur le site dunod. com.