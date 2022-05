Enseigner les langues avec l'apport des sciences cognitives. Edition 2022

Depuis sa création en 2018, le Conseil Scientifique de l'Education National (CSEN) préconise des approches de l'enseignement fondées sur la recherche en sciences cognitives. Jusqu'à présent, ces démarches sont encore peu connues des enseignants de langues vivantes et donc peu intégrées dans leur enseignement. Cet ouvrage a pour ambition d'y remédier et de faire connaître l'importance des apports des sciences cognitives dans l'enseignement et l'apprentissage des langues. Il présente à la fois une synthèse accessible de ce que les sciences cognitives apportent à l'enseignement d'une langue vivante et des pistes didactiques concrètes pouvant être déclinées pour différentes langues. L'ouvrage comporte 3 grandes parties : - La partie 1 explique de façon simple le fonctionnement du cerveau et les mécanismes d'apprentissage du langage et de la communication. - La partie 2 présente les principes qui régissent : - l'apprentissage d'une langue maternelle, - l'apprentissage d'une langue seconde. - La partie 3 propose des pistes concrètes d'enseignement