L'ABC du yoga pour les enfants. 67 postures rigolotes, et voilà que j'apprends l'alphabet, l'anglais et le yoga en m'amusant !

Une façon nouvelle et innovante qui unit l'usage de l'alphabet, de l'anglais, de très belles illustrations colorées et des texts simples et délicats pour initier les enfants au yoga classique ! Un livre qui permet d'apprendre l'alphabet et les postures du yoga. Certaines sont amusantes, d'autres plus difficiles, mais chacune permet d'obtenir des bienfaits au niveau physique, mental et spirituel.