De la tête à l'assiette

Chroniques et conseils d'un mangeur libéré " J'ai souffert d'obésité et de troubles du comportement alimentaire quand j'étais plus jeune. Ce livre, je l'ai écrit comme j'aurais aimé le trouver à ce moment-là : bienveillant, sans injonction, avec un ton humain. " Jérémy Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, jugeant sévèrement votre corps ? Combien de temps avez-vous passé à lutter, à vous cacher, à rater des moments de joie ? Combien de régimes avez-vous déjà entrepris, sans véritables résultats sur le long terme ? Les problématiques de poids peuvent toucher tout le monde mais, heureusement, il est possible de s'en sortir ! Dans cet ouvrage, Jérémy Gorskie, diététicien et ancien mangeur émotionnel, vous accompagne sur la route du changement. Loin des formules toutes faites et d'un programme imposé, le parcours qu'il vous propose - ; jalonné de témoignages, d'infos pratiques, de conseils et d'exercices - ; , vous aidera à vous accepter, à vous réconcilier avec votre corps, et à harmoniser votre relation avec la nourriture. Cerise sur le gâteau : de délicieuses recettes égayeront votre assiette. Dites adieu aux restrictions intenables et commencez votre cheminement vers la liberté ! Fini les restrictions intenables et les produits amincissants, bonjour l'acceptation, l'écoute de ses besoins et l'affirmation de soi !