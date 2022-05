Lutter selon Patrick Bard

Janvier 2009. Je travaille depuis 3 ans déjà sur l'Amazonie quand je rencontre le peuple Kichwa de Sarayaku en lutte contre les pétroliers qui ont envahi son territoire d'Amazonie équatorienne sept ans plus tôt. De témoin de cette lutte, je deviendrai acteur quand, quelques années plus tard,dans le cadre du procès qui l'oppose à l'état équatorien devant la Cour inter-américaine des droits de l'Homme, j'aurai à traduire en français leur plaidoirie pour les juges québécois.Commence alors un long malentendu culturel sur la question essentielle que ce peuple amazonien fait valoir : certains arbres que les prospecteurs pétroliers ont tués étaient des êtres. Il me faudra parcourir un long chemin pour comprendre le sens que les Sarayakus donnent au mot " être " à propos de ces arbres qui sont au coeur même de leur lutte. Un chemin qui les amenés à la victoire et à la reconnaissance de leurs droits constitutionnels au terme de 10 ans de procédure.